Гаагский суд приговорил Гиркина, Дубинского и Харченко к пожизненному заключению

Виновными признаны трое из четырех подозреваемых.

Окружной Гаагский суд приговорил россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинского представителя Леонида Харченко к пожизненному заключению за занимаемую ими роль в крушении пассажирского самолета рейса MH17. Трагедия произошла на востоке Украины. Соответствующее постановление на заседании объявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс. Напомним, что ранее суд Нидерландов признал трех из четырех обвиняемых – Гиркина, Дубинского и Харченко – виновными в крушении малайзийского борта Boeing, а также в гибели 298 пассажиров. Четвертый подозреваемый по имени Олег Пулатов был оправдан.

Только самое тяжелое наказание возможно за подобное преступление. Таким образом, суд приговаривает Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному тюремному заключению. Хендрик Стинхейс, судья

В судебной инстанции не нашли смягчающих обстоятельств для троих обвиняемых. Также известно, что никто из фигурантов расследования не подавал заявление в Совместную следственную группу (ССГ), а также не смог ясно объяснить, что же произошло на самом деле. В настоящее время все виновные должны быть взяты под стражу по решению суда. Никто из трех осужденных не присутствовал на заседании.

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Фото и видео: YouTube / Д-Ник-Мастер