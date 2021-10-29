Ожидается, что судья огласит приговор четырем обвиняемым.

Гаагский суд постановил, что рейс MH17 сбила ракета ЗРК "Бук" со стороны Первомайского. Об этом заявил судья окружного суда Гааги Хендрик Стинхейс.

Инцидент произошел над Донбассом в 2014 году. С территории, которая была подконтрольной на тот момент ополченцам ДНР, выпустили ракету, которая сбила малайзийский самолет, на котором находились пассажиры.

Мы установили, что самолет рейса MH17 был сбит ракетой из ЗРК "Бук", запущенной со стороны поля в населенном пункте Первомайское. Хендрик Стинхейс, судья окружного суда Гааги

Ожидается, что Стинхейс огласит приговор четырем обвиняемым. Речь идет о россиянях Игоре Гиркине, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко. Прокуратура Нидерландов требует приговорить их к пожизненному заключению.

Ранее ведущий Fox News заявил, что ложь Зеленского о ракетах приведет к смерти миллионов.

Видео: Telegram / СМОТРИ