Ложь президента Украины Владимира Зеленского о ракетах в Польше приведет к смерти миллионов. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
По его словам, украинский лидер хочет втянуть мир в войну. Карлсон сравнил Зеленского с "коррумпированным восточно-европейским парнем", который богатеет от подачек США.
Украина ударила по Польше и убила людей. Но самое интересное — Зеленский не признал этого. Он продолжил врать на телевидении.
Такер Карлсон, ведущий телеканала Fox
Ранее Зеленский усомнился в российской принадлежности упавших в Польше ракет.
Видео: Fox News
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