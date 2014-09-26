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Ведущий Fox News: ложь Зеленского о ракетах приведет к смерти миллионов

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Он сравнил президента Украины с "коррумпированным восточно-европейским парнем", который богатеет от подачек США.

Ложь президента Украины Владимира Зеленского о ракетах в Польше приведет к смерти миллионов. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

По его словам, украинский лидер хочет втянуть мир в войну. Карлсон сравнил Зеленского с "коррумпированным восточно-европейским парнем", который богатеет от подачек США.

Украина ударила по Польше и убила людей. Но самое интересное — Зеленский не признал этого. Он продолжил врать на телевидении.

Такер Карлсон, ведущий телеканала Fox

Ранее Зеленский усомнился в российской принадлежности упавших в Польше ракет.

Видео: Fox News

Теги: fox news, владимир зеленский, польша, президент украины, ракета, такер карлсон
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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