Ведущий Fox News: ложь Зеленского о ракетах приведет к смерти миллионов

Он сравнил президента Украины с "коррумпированным восточно-европейским парнем", который богатеет от подачек США.

Ложь президента Украины Владимира Зеленского о ракетах в Польше приведет к смерти миллионов. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

По его словам, украинский лидер хочет втянуть мир в войну. Карлсон сравнил Зеленского с "коррумпированным восточно-европейским парнем", который богатеет от подачек США.

Украина ударила по Польше и убила людей. Но самое интересное — Зеленский не признал этого. Он продолжил врать на телевидении. Такер Карлсон, ведущий телеканала Fox

Ранее Зеленский усомнился в российской принадлежности упавших в Польше ракет.

Видео: Fox News