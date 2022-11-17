По его словам, необходимо провести расследование инцидента.

Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в российской принадлежности упавших в Польше ракет. Об этом он заявил в ходе выступления на экономическом форуме агентства Bloomberg.

Украинский лидер отметил, что весь мир не знает на 100%, что произошло на границе с Польшей, куда 15 ноября упали обломки ракеты. Он подчеркнул, что был уверен в том, что это была российская ракета. По словам Зеленского, необходимо провести расследование инцидента.

Мы должны быть справедливыми и честными, пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее премьер Италии заявила, что Россия в любом случае виновна в ЧП в Польше.

Видео: YouTube / Bloomberg Quicktake: Originals