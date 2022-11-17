Премьер Италии заявила, что Россия в любом случае виновна в ЧП в Польше

Джорджа Мелони оценила трагедию в Польше с упавшей ракетой.

Премьер-министр Италии заявила, что Россия в любом случае виновна и ответственна в чрезвычайной ситуации на территории Польши. Таким образом Джорджа Мелони прокомментировала трагедию с падением ракеты, которая унесла жизни двух мирных жителей. Чиновницу не смутил тот факт, что боеголовка была отправлена украинской стороной при помощи их систем противовоздушной обороны. Соответствующей информацией она поделилась с журналистами в ходе пресс-конференции, организованной на полях саммита G20 ("Большой двадцатки"), проводимого на острове Бали в Индонезии.

Ответственность за то, что произошло, по нашему мнению, полностью лежит на России, даже если украинская ракета пыталась заблокировать бомбардировки гражданских объектов. Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

В Италии отметили, что предположения о том, что в Польше на самом деле приземлилась не российская, а украинская ракета ПВО, "не меняет суть дела". Джорджа Мелони напомнила о том, что Москва систематически ликвидирует критически важную гражданскую инфраструктуру Украины, что нарушает международные права. Чиновница добавила, что подобные бомбардировки на государственной границе со странами ЕС могут поражать польскую территорию. Этот факт, по словам Мелони, был известен России, но Кремль все равно принял решение подвернуть страну этому риску.

Премьер Италии заявила, что США готовы нарастить поставки газа в страну.

Фото и видео: YouTube / La Repubblica

