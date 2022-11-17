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Премьер Италии заявила, что США готовы нарастить поставки газа в страну

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Джорджа Мелони рассказала о разговоре с лидером США о снижении стоимости на поставки сжиженного природного газа в Италию.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что американскаЯ сторона готова нарастить поставки природного газа в европейскую страну, однако на текущий момент не решен вопрос со стоимостью энергетических поставок от США. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе выступления на пресс-конференции перед журналистами, проведенной на полях саммита G20 в Индонезии.

Мы говорили об энергетике, США гарантируют свою готовность увеличить поставки газа, но вопрос о ценах остается открытым.

Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Чиновница объяснила, что в Вашингтоне ценят приверженность властей в Риме украинской поддержке. Лидер Белого дома Джо Байден согласился с необходимостью искать решения регионального конфликта, которые не могут начинаться с неуважения воли украинского народа. Мелони подчеркнула, что скоро снова встретится с коллегой из США.

Байден проведет на саммите G20 встречи с новыми премьерами Британии и Италии.

Фото и видео: YouTube / La Repubblica

Теги: газ, джорджа мелони, италия, саммит g20, сжиженный природный газ, спг, энергетическая безопасность
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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