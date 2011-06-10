Байден проведет на саммите G20 встречи с новыми премьерами Британии и Италии

Глава США проведет двусторонние встречи на полях саммита на острове Бали.

Американский президент Джо Байден проведет на саммите G20 ("Большой двадцатки") в Индонезии встречи с новыми руководителями правительств Великобритании и Италии. Соответствующей информацией в ходе регулярного брифинга с журналистами поделился помощник лидера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник сообщил о нескольких рабочих двусторонних встречах, проводимых на полях международного мероприятия. В частности, контакты главы США с Риши Сунаком и Джорджой Мелони.

Мы объявим о них в свое время. В частности, мы ожидаем, что у него будет возможность в первый раз встретиться с премьер-министрами Великобритании и Италии, новыми премьер-министрами, которые недавно вступили в должность. Джейк Салливан, помощник Белого дома

Байден призовет коллег на саммите G20 высказаться против СВО.

Фото и видео: Белый дом