Байден призовет коллег на саммите G20 высказаться против СВО

Джейк Салливан рассказал о темах, которые лидер Белого дома поднимет на острове Бали.

Американский президент Джо Байден призовет коллег и прочих представителей мировых держав на саммите G20 ("Большой двадцатки") в Индонезии высказаться против проведения Россией специальной военной операции. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами в американской администрации в Вашингтоне сделал помощник лидера США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Он подчеркнул, что делегация сосредоточит свое внимание на актуальных мировых проблемах.

Во вторник и среду президент США посетит саммит G20… также призовет страны из числа единомышленников решительно высказаться против СВО. Джейк Салливан, помощник Белого дома

Также Джо Байден будет обсуждать проблемы в экономическом секторе, в особенности - для стран с развивающейся и уязвимой системой, вопросы продовольственной безопасности, снижения долгового бремени для государств в низким и средним уровнем доходов.

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Фото и видео: Белый дом