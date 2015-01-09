США выделят Украине новый пакет военной помощи с системами ПВО

Джейк Салливан сообщил о передаче Киеву Avenger и Stinger.

Власти США выделят Украине новый пакет военной помощи с системами противовоздушной обороны. Соответствующей информацией с журналистами поделился в ходе брифинга в американской администрации при президенте Джо Байдене его помощник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник предоставил СМИ краткие сведения об усилиях со стороны Вашингтона по обеспечению киевского режима всем необходимым для победы на поле боя и самообороне.

Важный вклад, такой как ракеты для систем ПВО Hawk, а также четыре системы ПВО Avenger, оснащенные ракетами Stinger. Эти вооружения дополнят другую помощь в сфере ПВО, о которой объявили наши союзники и партнеры. Джейк Салливан, помощник Белого дома по нацбезопасности

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Фото и видео: Белый дом