Белый дом обвинил Трампа во лжи о преследовании политических оппонентов

Карин Жан-Пьер оценила слова экс-президента США.

Белый дом обвинил экс-лидера США Дональда Трампа во лжи о преследовании политических оппонентов. Ранее бывший президент говорил о том, что радикальные представители Демократической партии занимаются противоправной деятельностью. Официальный представитель американской администрации при Джо Байдене Карин Жан-Пьер опровергла эти слухи.

Это, определенно, не правда. Это обман и ложь. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что бывший американский президент неоднократно подвергал критике действующую администрацию, включая действующего президента Джо Байдена, говоря об уголовных преследованиях в отношении себя по политическим мотивам.

США выступили за то, чтобы Украина приняла участие в саммите G20, если на нем будет РФ.

Фото и видео: Белый дом