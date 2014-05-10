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Белый дом обвинил Трампа во лжи о преследовании политических оппонентов

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Карин Жан-Пьер оценила слова экс-президента США.

Белый дом обвинил экс-лидера США Дональда Трампа во лжи о преследовании политических оппонентов. Ранее бывший президент говорил о том, что радикальные представители Демократической партии занимаются противоправной деятельностью. Официальный представитель американской администрации при Джо Байдене Карин Жан-Пьер опровергла эти слухи.

Это, определенно, не правда. Это обман и ложь.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что бывший американский президент неоднократно подвергал критике действующую администрацию, включая действующего президента Джо Байдена, говоря об уголовных преследованиях в отношении себя по политическим мотивам.

США выступили за то, чтобы Украина приняла участие в саммите G20, если на нем будет РФ.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, демократическая партия, дональд трамп, карин жан-пьер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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