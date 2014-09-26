США выступили за то, чтобы Украина приняла участие в саммите G20, если на нем будет РФ

Карин Жан-Пьер рассказала об участии стран в саммите "Большой двадцатки" на Бали.

Власти США выступили за то, чтобы Украина приняла участие в саммите G20 "(Группы Большой двадцатки"), проводимого в Индонезии на острове Бали даже в том случае, если на нем будет российский представитель. Соответствующее заявление официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене сделала в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне. В СШа напомнили, что будут решительно осуждать действия РФ и поддерживать и защищать киевский режим.

Если Россия может посетить G20, то Украина тоже. От членов G20 потребовалось бы отозвать приглашение России. Я могу гарантировать, что США <...> будут за столом переговоров. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

На уточняющий вопрос СМИ Карин Жан-Пьер добавила, что вопрос участия Украины на мероприятии зависит от решения президента Владимира Зеленского. Ранее в Белом доме напомнили о том, что президент США Джо Байден не планирует встречаться на G20 со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Белый дом прокомментировал сообщения о секретных переговорах США с Россией.

Фото и видео: YouTube / Белый дом