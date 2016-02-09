Обвиняемые по делу о крушении МН17 не появятся на суде в Гааге

Судебный процесс может затянуться на полгода.

Адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина сообщила, что в суд приедут только адвокаты, самих фигурантов не будет, передали "РИА Новости".

Елена Кутьина отметила, что расписание заседаний намечено на март, июнь и даже на осень. Материалов по делу о крушении самолета очень много.

Напомним, что 8 марта родственники жертв крушения самолета в Донбассе пристыдили Россию.

Малайзийский "Боинг" летел рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и потерпел крушение под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек.

Украина обвинила в крушении ополченцев Донбасса, но они заявили, что у них не было таких средств. Совместная следственная группа, в которой не участвует Россия, предполагает, что на территорию Донбасса завезли зенитно-ракетный комплекс "Бук", принадлежавший 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска, а затем вернули обратно.

В июне 2019 года следствие назвало имена трех россиян и одного украинца, подозреваемых в деле о крушении. Это Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Видео: YouTube / Sky News