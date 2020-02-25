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Россия отреагировала на заявление об очевидце запуска "Бука" по MH17

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В МИДе считают заявление следователей "балаганом".

Россия отреагировала на заявление об очевидце запуска "Бука" по MH17. Мария Захарова прокомментировала ситуацию в своем аккаунте на Facebook. Официальный представитель МИДа сравнила слова JIT Фреда Вестербека с балаганом.

"Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень..." Противно. Из трагедии устроили балаган

считает россиянка

Напомним, что ранее следователи заявили о наличии свидетеля запуска ракетного комплекса "Бук" по самолету. С очевидцем работают представители Международной совместной следственной группы (JIT). В ведомстве добавили, что свидетелей может быть несколько человек. Однако эта информация не разглашается. 

Ранее СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов "Бук".

Видео: YouTube/Ministry of Foreign Affairs of Russia, Arterton

Теги: mh17, авиакрушение, бук, донбасс, мария захарова, мид
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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