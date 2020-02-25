В МИДе считают заявление следователей "балаганом".

Россия отреагировала на заявление об очевидце запуска "Бука" по MH17. Мария Захарова прокомментировала ситуацию в своем аккаунте на Facebook. Официальный представитель МИДа сравнила слова JIT Фреда Вестербека с балаганом.

"Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень..." Противно. Из трагедии устроили балаган считает россиянка

Напомним, что ранее следователи заявили о наличии свидетеля запуска ракетного комплекса "Бук" по самолету. С очевидцем работают представители Международной совместной следственной группы (JIT). В ведомстве добавили, что свидетелей может быть несколько человек. Однако эта информация не разглашается.

Ранее СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов "Бук".

Видео: YouTube/Ministry of Foreign Affairs of Russia, Arterton