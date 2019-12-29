В Кремле отказались предсказывать решение суда в Гааге по делу MH17

В Кремле отказались предсказывать решение суда в Гааге по делу о крушении MH17. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что данное судебное решение будут анализировать. В Кремле планируют изучить, насколько решения аргументированы и подкреплены доказательствами.
- Мы всегда подвергали сомнению объективность работы следственной группы, - сказал Песков.
Причина, по его словам, в том, что Россию не пригласили участвовать в расследовании.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines выполнял рейс MH17 в июле 2014 года. Он разбился на востоке Украины.
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