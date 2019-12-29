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В Кремле отказались предсказывать решение суда в Гааге по делу MH17

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Песков отметил, что будут смотреть на аргументы и доказательства

В Кремле отказались предсказывать решение суда в Гааге по делу о крушении MH17. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что данное судебное решение будут анализировать. В Кремле планируют изучить, насколько решения  аргументированы и подкреплены доказательствами.

- Мы всегда подвергали сомнению объективность работы следственной группы, - сказал Песков.

Причина, по его словам, в том, что Россию не пригласили участвовать в расследовании.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines выполнял рейс MH17 в июле 2014 года. Он разбился на востоке Украины.

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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