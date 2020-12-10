Бывшая структура ЮКОСа объявила о победе над Россией в международном арбитраже на 5 млрд долларов

Yukos Capital инициировала арбитражное разбирательство против России в 2013 году.

Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге присудил бывшей структуре группы ЮКОС, компании Yukos Capital Sarl, компенсацию 5 млрд долларов по спору с Россией, в том числе проценты и судебные издержки. Об сообщает нидерландский фонд Yukos, пишет РБК.

Отмечается, что речь идет об отдельном споре от основного международного дела ЮКОСа.

Арбитраж постановил, что "Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах", сообщает издание.

Против России Yukos Capital инициировала арбитражное разбирательство еще в 2013 году. Компания требовала 13 млрд долларов компенсации. Тогда Yukos Capital заявляла, что выдала ЮКОСу займы, которые ей не вернули из-за банкротства, а также ликвидации компании по решению властей России.

Так, у Yukos Capital "Юганскнефтегаз" и "Самаранефтегаз" (предприятия ЮКОСа) заняли 11,2 млрд и 2,4 млрд рублей соответственно. При этом российская сторона отмечала, что деньги принадлежали ЮКОСу, но завуалированы были в виде фиктивных займов, а использовались они для уклонения от налогов и в нелегальных схемах.

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