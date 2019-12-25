Зеленский анонсировал встречу политсоветников в "нормандском формате"

По словам президента Украины, переговоры Киева, Москвы, Парижа и Берлина намечены на 11 сентября.

Владимир Зеленский анонсировал встречу политических советников в "нормандском формате". Согласно информации, полученной от офиса президента страны, переговоры состоятся 11 сентября.

У нас должно быть заседание 11 сентября советников "нормандского формата". Ждем там определенные предложения, определенные решения Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что ранее украинская администрация говорила, что встреча политсоветников "нормандского формата" должна была пройти 28 августа в Париже. Однако мероприятие перенесли из-за командировки советника президента Франции. Позже глава офиса Зеленского Андрей Ермак говорил о том, что переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе намечены на 10 сентября.

Украинская община Крыма рассказала Зеленскому о свободе слова в регионе.

Фото и видео: YouTube/Офіс Президента України

