На Украине раскритиковали внешний вид Зеленского

В начале президентского срока Зеленский пришёл на встречу с главами МИД других стран в чёрной рубашке с закатанными рукавами.

На Украине раскритиковали внешний вид президента Украины Владимира Зеленского. С заявлением выступила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире "Эха Киева". По её словам, внешний вид главы государства во время официальных мероприятий не соответствует дипломатическому этикету.

Адаменко припомнила, что в начале президентского срока Зеленский пришёл на встречу с главами МИД других стран в чёрной рубашке с закатанными рукавами, что, по мнению эксперта, недопустимо. Наталья Адаменко также раскритиковала внешний вид Зеленского на недавней встрече с представителями Японии.

Как можно было прийти на встречу с японскими дипломатами в джинсах и бейсболках? Наталья Адаменко, президент Etiquette School

Она отметила, что "японцы еще недавно научились за руку здороваться с европейскими политиками, а тут такой шок". Адаменко считает, что японские представители не простят Зеленскому такого поведения.

Ранее кандидат в мэры Одессы от партии Зеленского счел себя "не таким свежим".