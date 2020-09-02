Кандидат в мэры Одессы от партии Зеленского счел себя "не таким свежим"

Олег Филимонов записал видеопоздравление для жителей города вместе с президентом.

Кандидат в мэры Одессы от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" счел себя "не таким свежим продуктом". Об этом Олег Филимонов рассказал в видеообращении, которое он записал вместе с президентом Украины. Политики поздравили жителей города. Филимонов отметил, что в своей жизни всем обязан Одессе.

Я не такой свежий, как мне бы хотелось, но тем не менее Олег Филимонов, кандидат в мэры Одессы

Владимир Зеленский рассказал, что его команда планирует менять устройство Украины. Однако чиновники не хотят изменить колорит Одессы и внутреннюю красоту ее жителей.

Напомним, что о выдвижении Олега Филимонова на должность мэра Одессы стало известно 31 августа. Чиновник родился в 1952 году. Он участвовал в КВН в составе команды "Одесские джентельмены", а также играл в нескольких фильмах. В 2020 году его удостоили звания народного артиста Украины.

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Фото и видео: Telegram-канал Zelenskiy/Official

