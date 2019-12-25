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Зеленский призвал Европу назвать украинцам список шагов для вступления в ЕС
Сегодня, 11:57
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lesjasap

Зеленский призвал Европу назвать украинцам список шагов для вступления в ЕС

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Президент Украины рассказал, что не все страны хотят видеть Киев в ЕС.

Владимир Зеленский призвал лидеров Европы назвать украинцам список конкретных шагов для вступления Киева в Евросоюз. Об этом украинский президент заявил в интервью для местного издания Euronews. 

Я думаю, Европа настороженно относится к России, потому что она демонстрирует свое нежелание видеть Украину проевропейской...

Владимир Зеленский, президент Украины

Политик считает, что в целом Европа хочет, чтобы Украина вступила в состав содружества. Однако отдельные члены союза не поддерживают эту позицию. По словам Зеленского, некоторые государства не уверены на 100% в Украине. Он призвал Украину стать такой страной, чтобы ее захотел заполучить ЕС. Однако уже тогда сам Киев будет решать о необходимости вступить в Евросоюз.

Зеленский заявил о нежелании "нормандской четверки" обсуждать Крым.

Теги: владимир зеленский, евросоюз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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