Зеленский призвал Европу назвать украинцам список шагов для вступления в ЕС

Владимир Зеленский призвал лидеров Европы назвать украинцам список конкретных шагов для вступления Киева в Евросоюз. Об этом украинский президент заявил в интервью для местного издания Euronews.
Я думаю, Европа настороженно относится к России, потому что она демонстрирует свое нежелание видеть Украину проевропейской...
Владимир Зеленский, президент Украины
Политик считает, что в целом Европа хочет, чтобы Украина вступила в состав содружества. Однако отдельные члены союза не поддерживают эту позицию. По словам Зеленского, некоторые государства не уверены на 100% в Украине. Он призвал Украину стать такой страной, чтобы ее захотел заполучить ЕС. Однако уже тогда сам Киев будет решать о необходимости вступить в Евросоюз.
Зеленский заявил о нежелании "нормандской четверки" обсуждать Крым.
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