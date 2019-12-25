Глава Украины поднимал вопрос на саммите, но не нашел отклика у коллег.

Владимир Зеленский заявил о нежелании "нормандской четверки" обсуждать Крым. Об этом украинский политик заявил в интервью для издания Euronews.

В "нормандском формате" никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия. Я поднял этот вопрос. Но мы все время посвятили Донбассу. Россия не хочет об этом говорить, мы все это понимаем Владимир Зеленский, президент Украины

По словам лидера Украины, сейчас в мире не существует такой площадки, на которой можно было бы эффективно обсудить данный вопрос. Он отметил, что такая платформа не создавалась за последние шесть лет. Зеленский поблагодарил партнеров за введение санкций против РФ из-за полуострова.

Напомним, что в "нормандский формат" входят Россия, Украина, Франция и Германия.

Владимир Зеленский назначил нового командующего силами спецопераций ВС Украины.