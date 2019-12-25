Владимир Зеленский назначил нового командующего силами спецопераций ВС Украины

Владимир Зеленский назначил нового командующего силами спецопераций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба офисе президента. Чиновники уточнили, что с должности уволен Игорь Лунев. На его место назначен генерал-майор Григорий Галаган.
По словам украинского лидера, решение связано с изменением задач операций Объединенных сил в рамках перемирия на Донбассе.
Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами
Владимир Зеленский, президент Украины
По словам политика, Киеву необходимо внедрять более агрессивные меры противодействия внешним вызовам, а также адекватно реагировать на провокации со стороны противника.
Зеленский предложил смягчить условия въезда на Украину для белорусов.
Видео: YouTube / Ze! Life
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