Владимир Зеленский назначил нового командующего силами спецопераций ВС Украины

Руководство ООС передано от Игоря Лунева Григорию Галагану.

Владимир Зеленский назначил нового командующего силами спецопераций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба офисе президента. Чиновники уточнили, что с должности уволен Игорь Лунев. На его место назначен генерал-майор Григорий Галаган.

По словам украинского лидера, решение связано с изменением задач операций Объединенных сил в рамках перемирия на Донбассе.

Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами Владимир Зеленский, президент Украины

По словам политика, Киеву необходимо внедрять более агрессивные меры противодействия внешним вызовам, а также адекватно реагировать на провокации со стороны противника.

Зеленский предложил смягчить условия въезда на Украину для белорусов.

Видео: YouTube / Ze! Life