Зеленский пообещал большой парад после завершения конфликта в Донбассе

Президент Украины рассказал, когда в стране пройдет большой "объединяющий" парад.

Владимир Зеленский пообещал большой парад после завершения конфликта на Донбассе. По словам украинского политика, после такого масштабного мероприятия ни у кого не будет мысли нарушить мир на востоке страны. Об этом глава государства заявил во время выступления, посвященного 29-ой Годовщине независимости.

Наша военная техника сегодня на востоке, и я уверен, что именно так и должно быть, так как танки, бронетранспортеры, самолеты – это не аттракцион для киевлян и гостей столицы в стране, которая защищает свой суверенитет Владимир Зеленский, президент Украины

По словам президента Украины, боевая техника сейчас должна располагаться не в мирном Киеве, а на передовой, где "она сейчас нужна". Зеленский добавил, что организует парад победы тогда, когда Украина вернет всех своих людей и все государственные территории.

Слова Зеленского о "бомбящих всех самолетах" озадачили пользователей Интернета.

Видео: YouTube / Факти ICTV