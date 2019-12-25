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Красный Крест направил в Донбасс пять автомобилей с гуманитарной помощью
Сегодня, 15:51
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lesjasap

Красный Крест направил в Донбасс пять автомобилей с гуманитарной помощью

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В ДНР направлены два грузовика, в ЛНР - три грузовика.

Международный комитет Красного Креста направил в Донбасс пять автомобилей с гуманитарной помощью. Об этом говорится в официальном сообщении государственной пограничной службы Украины. Известно, что груз направлен по маршруту от Киева до Донецка, а также до Луганска.

По маршруту Киев-Донецк и Киев-Луганск проследовало пять автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста

сообщение пограничной службы Украины

В ведомстве заметили, что на Донбасс прибудет два грузовика с 40 тоннами продуктовых наборов. Транспорт также загружен строительными материалами. Обе машины уже пересекли линию разграничения через контрольно-пропускной пункт  "Новотроицкое". 

Через КПП "Станица Луганская" украинские пограничники оформили три грузовика с 3 тоннами учебных принадлежностей и строительными материалами.

Зеленский гарантировал соблюдение Киевом режима перемирия в Донбассе.

Теги: гуманитарная помощь, донбасс, красный крест
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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