У женщины оторвало левую стопу.

Жительница ЛНР подорвалась на взрывном устройстве. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службу Министерства чрезвычайных ситуаций самопровозглашенной Луганской народной республики. Чиновники объяснили, что трагедия произошла на территории Краснодонского района.

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В экстренном ведомстве пояснили, что женщина пострадала на территории между поселком Хрящеватое и селом Терновом. Местную жительницу 1982-го года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики рассказали, что пациентку доставили в больницу с диагнозом "травматическая ампутация левой стопы" и множественными осколочными ранениями.

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Видео: Youtube / Instructor94