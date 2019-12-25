Украинские власти будут прикладывать для этого 100-процентные усилия.

Президент Украины Владимир Зеленский гарантировал соблюдение Киевом режима перемирия в Донбассе.

Мы будем делать все, чтобы сохранить перемирие. Владимир Зеленский, президент Украины

По его словам, украинские власти будут прикладывать для этого 100-процентные усилия. Он добавил, что переговоры по урегулированию конфликта на юго-востоке страные продолжаются.

Ранее ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. В ежедневном отчете наблюдатели ОБСЕ рассказали, что стороны 111 раз нарушили режим прекращения огня с 27 июля. Об этом сообщила специальная мониторинговая миссия. С ночи 27 июля после вступления в силу новых договоренностей, заверенных трехсторонней контактной группой 22 июля, зафиксированы выстрелы. Огонь велся по территории Донецкой области. Там выявлен 21 взрыв и 90 стрелковых очередей.