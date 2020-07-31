Слова Зеленского о "бомбящих всех самолетах" озадачили пользователей Интернета

Украинский лидер пошутил о создании бомбящих самолетов ко Дню Независимости.

Слова Владимира Зеленского о "бомбящих всех самолетах" озадачили пользователей Интернета. Президент Украины во время посещения детской больницы Киева рассказал о том, почему новый комплекс не открыли ко Дню защиты детей.

Мы должны открыть что-то грандиозное, чтобы все аплодировали, какие молодцы президент, министерство. А там оно где-то как-то замажьте там, потом доработаете Владимир Зеленский, президент Украины

Политик добавил, что если ко Дню защиты детей надо было построить больницу, то ко Дню независимости Украины следует создать новый самолет и "показать всем, какие мы сильные". С сарказмом лидер страны добавил, что при помощи новых истребителей "будем всех бомбить".

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Видео: Facebook/ Офіс Президента України