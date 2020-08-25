Президент Украины хочет облегчить условия для въезда гражданам Белоруссии из-за политической обстановки в республике.

Владимир Зеленский предложил смягчить условия въезда на Украину для белорусов. Украинский политик выступил на селекторном совещании днем 25 августа с заявлением о необходимости упростить въезд в страну гражданам Белоруссии из-за сложной внутриполитической обстановки. Слова главы государства приведены на официальном сайте администрации президента.

Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема - надо учитывать все Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что с 9 августа в Белоруссии проходят массовые митинги. Народ вышел на улицы, чтобы высказать недовольство объявленными ЦИК результатами голосования. Согласно официальным источникам, победу на президентских выборах с более чем 80% голосов избирателей одержал Александр Лукашенко.

Зеленский пообещал большой парад после завершения конфликта в Донбассе.

Видео: YT / Україна 24