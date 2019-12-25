Зеленский заявил, что Украина готова производить вакцины от COVID-19

Владимир Зеленский заявил, что Украина не может разрабатывать вакцины, но готова их производить. Об этом глава государства рассказал журналистам во время брифинга во время рабочего визита в Николаевскую область.
Технически у нас никакие вакцины не могли делать. К медикам, ученым - нет вопросов. Они молодцы. Не было никаких лабораторий для производства вакцин
Владимир Зеленский, президент Украины
Политик рассказал, что сейчас в стране действуют несколько предприятий, способных изготавливать препарат от заражения коронавирусом. В связи с этим чиновники начали вести переговоры с несколькими странами о возможности массового производства их вакцин. Зеленский не уточнил о каких именно странах идет речь.
Роспотребнадзор завершит клинические испытания вакцины от коронавируса в сентябре.
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