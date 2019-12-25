Зеленский заявил, что Украина готова производить вакцины от COVID-19

Президент добавил, что разрабатывать препарат Киев самостоятельно не может.

Владимир Зеленский заявил, что Украина не может разрабатывать вакцины, но готова их производить. Об этом глава государства рассказал журналистам во время брифинга во время рабочего визита в Николаевскую область.

Технически у нас никакие вакцины не могли делать. К медикам, ученым - нет вопросов. Они молодцы. Не было никаких лабораторий для производства вакцин Владимир Зеленский, президент Украины

Политик рассказал, что сейчас в стране действуют несколько предприятий, способных изготавливать препарат от заражения коронавирусом. В связи с этим чиновники начали вести переговоры с несколькими странами о возможности массового производства их вакцин. Зеленский не уточнил о каких именно странах идет речь.

Роспотребнадзор завершит клинические испытания вакцины от коронавируса в сентябре.