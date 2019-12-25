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Зеленский предупредил о коллапсе медицинской системы Украины
Сегодня, 12:29
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lesjasap

Зеленский предупредил о коллапсе медицинской системы Украины

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Киев переживает из-за роста числа новых зараженных коронавирусом.

Владимир Зеленский предупредил о возможном коллапсе медицинской системы Украины. Об этом глава государства заявил во время брифинга в рамках визита в Николаевскую область. Политик отметил, что проблемы в сфере здравоохранения начнутся, если в стране продолжится дальнейший рост зараженных коронавирусом.

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Владимир Зеленский, президент Украины

Политик отметил, что страна не может себе позволить полностью переоборудовать все больницы в инфекционные отделения. Согласно информации от системы мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны за последние сутки на Украине число новых инфицированных COVID-19 увеличилось на 2016 человек. 

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Теги: владимир зеленский, здравоохранение, медицинская система
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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