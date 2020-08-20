Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о способе "вернуть" Крым быстрее. Заявление он сделал во время рабочего визита в Херсонскую область.
Он заявил, что полуостров намного быстрее вернётся в состав Украины, если рядом с ним будет "цветущая, сияющая, успешная Херсонщина".
Это возвращение произойдет значительно быстрее.
Владимир Зеленский, президент Украины
Он заявил, что нужно максимально раскрыть потенциал региона во многих сферах - в агропромышленности, туризме, возобновляемой энергетике, транспорте.
Ранее экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу.
Видео: YouTube / Крым. Реалии
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