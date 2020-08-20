Нужно максимально раскрыть потенциал региона во многих сферах.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о способе "вернуть" Крым быстрее. Заявление он сделал во время рабочего визита в Херсонскую область.

Он заявил, что полуостров намного быстрее вернётся в состав Украины, если рядом с ним будет "цветущая, сияющая, успешная Херсонщина".

Это возвращение произойдет значительно быстрее. Владимир Зеленский, президент Украины

Он заявил, что нужно максимально раскрыть потенциал региона во многих сферах - в агропромышленности, туризме, возобновляемой энергетике, транспорте.

Ранее экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу.

Видео: YouTube / Крым. Реалии