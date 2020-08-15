Он предрёк, что последствия данного решения будут "трагическими".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Минска по передаче России 32 задержанных "странным". Заявление он сделал в своём телеграм-канале.

На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях. Владимир Зеленский, президент Украины

Он отметил, что украинская власть считает решение Минска несправедливым, потому что оно не соответствует духу отношений двух стран.

Зеленский предрёк, что последствия данного решения будут "трагическими".

Ранее в Киеве назвали недружественным шагом решение Минска по 32 россиянам.

Видео: YouTube / Дмитрий Гордон