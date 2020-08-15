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В Киеве назвали недружественным шагом решение Минска по 32 россиянам

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Решение властей Белоруссии не соответствует духу двухсторонних отношений.

В Киеве назвали недружественным шагом решение Минска по 32 россиянам. С заявлением выступил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на своей странице в Facebook.

К сожалению, власти Белоруссии приняли неправовое решение.

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Он отметил, что решение властей Белоруссии не соответствует духу двухсторонних отношений двух стран. По его мнению, оно негативно скажется на взаимоотношениях Киева и Минска.

Ранее мы писали, что задержанные в Белоруссии 32 гражданина РФ вернулись домой.

Видео: YouTube / Дмитрий Гордон

Теги: белоруссия, украина, чвк
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей, События на Украине, Новости России,

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