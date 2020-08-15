Возвращение прошло в полном соответствии с международно-правовыми нормами.

Задержанные в Белоруссии 32 гражданина РФ вернулись домой. Об этом рассказали в Генеральной прокуратуре.

Также отмечается, что один из задержанных россиян в республике также имеет гражданство Белоруссии, поэтому он остался в республике.

В генпрокуратуре добавили, что возвращение россиян прошло в полном соответствии с международно-правовыми нормами и законами двух стран.

Ранее Украина запросила выдачу 28 задержанных под Минском россиян.

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