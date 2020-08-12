Киев так и не получил официального согласия от белорусской стороны на выдачу.

Украина запросила выдачу 28 задержанных под Минском россиян. Генеральная прокуратура страны направила официальный запрос генеральному прокурору Белоруссии.

Отметим, что глава украинского МВД Дмитрий Кулеба накануне заявлял, что Киев так и не получил официального согласия от белорусской стороны на выдачу задержанных россиян.

Ранее Цепкало заявил, что Минск не выдаст Киеву задержанных россиян. В Белоруссии считают, что граждане РФ являются "боевиками" частной военной компании (ЧВК). Их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. Цепкало уверен, что Лукашенко не выдаст задержанных так как, подобные истории повторяются "каждые пять лет". По мнению экс-кандидата на пост президента, аналогичная ситуация сложилась в 1994 году. На территории республики любят "искать врагов".