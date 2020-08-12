Украина запросила выдачу 28 задержанных под Минском россиян. Генеральная прокуратура страны направила официальный запрос генеральному прокурору Белоруссии.
Отметим, что глава украинского МВД Дмитрий Кулеба накануне заявлял, что Киев так и не получил официального согласия от белорусской стороны на выдачу задержанных россиян.
Ранее Цепкало заявил, что Минск не выдаст Киеву задержанных россиян. В Белоруссии считают, что граждане РФ являются "боевиками" частной военной компании (ЧВК). Их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. Цепкало уверен, что Лукашенко не выдаст задержанных так как, подобные истории повторяются "каждые пять лет". По мнению экс-кандидата на пост президента, аналогичная ситуация сложилась в 1994 году. На территории республики любят "искать врагов".
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все