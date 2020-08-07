Цепкало: Минск не выдаст Киеву задержанных россиян

В среду, 29 июля, стало известно о задержании 33 россиян.

Минск не выдаст Киеву задержанных россиян. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на экс-претендента на пост президента Белоруссии, бывшего главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало.

В Белоруссии считают, что граждане РФ являются "боевиками" частной военной компании (ЧВК). Их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. Цепкало уверен, что Лукашенко не выдаст задержанных так как, подобные истории повторяются "каждые пять лет". По мнению экс-кандидата на пост президента, аналогичная ситуация сложилась в 1994 году. На территории республики любят "искать врагов".

Сам Цепкало покинул Белоруссию из опасения быть задержанным. Источники в окружении сообщили, что он вместе с детьми выехал из страны. Жена осталась в Белоруссии. Позднее сам Цепкало уточнил, что решил находится в Москве из-за проводимой правоохранительными органами проверки. Он полагает, что вернется в страну до выборов президента.

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