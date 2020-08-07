Трамп: вакцина от коронавируса появится в США до 3 ноября

Глава государства уверен, что вакцина появится до конца этого года и, вполне возможно, ещё до президентских выборов.

Вакцина от коронавируса появится в США до 3 ноября. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналисту Херальдо Ривере в эфире радиостанции WTAM.

Трамп пояснил, что в США есть несколько вариантов вакцин. Он уверен, что ждать осталось недолго. Ривера поинтересовался у президента, станут ли выборы 3 ноября своего рода референдумом по вопросу о доверии к действиям действующего главы государства в период пандемии коронавируса. Трамп уточнил, что это будет референдум о доверии ко всему, что он сделал.

Недавно газета The New York Times со ссылкой на свои источники написала, что ведущие работу над созданием американской вакцины ученые выразили обеспокоенность тем, что создание вакцины придется ускорить в году политике. Они думают, что Трамп начнет давить на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Ранее мы сообщили, что три страны призвали Минск провести честные выборы.

Видео: YT / The White House