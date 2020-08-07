Франция, Германия и Польша попросили властей «уважать волю белорусского народа».

Три страны призвали Минск провести честные выборы. Об этом пишет РБК со ссылкой на совместное заявление, опубликованное на официальном сайте министерства иностранных дел (МИД) Германии.

Страны беспокоятся о проведении выборов президента Белоруссии. Они с большой озабоченностью наблюдают за происходящим в республике. Три страны просят провести выборы справедливо и свободно, в том числе обеспечить независимый мониторинг со стороны местных наблюдателей.

Дипломаты просят белорусских властей освободить "всех заключенных, задержанных по политическим мотивам" и отказаться от насилия против "прав человека, включая гражданские и политические свободы".

Ранее мы сообщили, что в Приморье россиянка "продала душу дьяволу" за 93 тыс. рублей.