Три страны призвали Минск провести честные выборы. Об этом пишет РБК со ссылкой на совместное заявление, опубликованное на официальном сайте министерства иностранных дел (МИД) Германии.
Страны беспокоятся о проведении выборов президента Белоруссии. Они с большой озабоченностью наблюдают за происходящим в республике. Три страны просят провести выборы справедливо и свободно, в том числе обеспечить независимый мониторинг со стороны местных наблюдателей.
Дипломаты просят белорусских властей освободить "всех заключенных, задержанных по политическим мотивам" и отказаться от насилия против "прав человека, включая гражданские и политические свободы".
Ранее мы сообщили, что в Приморье россиянка "продала душу дьяволу" за 93 тыс. рублей.
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