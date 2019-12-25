Двукратную вакцину "ЭпиВакКорона" на данный момент получил только один доброволец.

Роспотребнадзор завершит клинические испытания вакцины от коронавируса в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Специалисты рассказали, что все добровольцы, которые получили препарат от центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", чувствуют себя хорошо. У них не наблюдаются побочные реакции от введения вакцины.

В настоящее время первую прививку получили 57 добровольцев и 43 получили плацебо. Шесть добровольцев отмечали появление болезненности в месте укола сообщение Роспотребнадзора

Врачи рассказали, что болезненность после укола была незначительной и носила кратковременных характер (до двух суток). Создаваемая вакцина "ЭпиВакКорона" вызывает выработку иммунного ответа. Для этого препарат необходимо вводить в организм дважды с промежутком в 14-21 день. К настоящему моменту двукратную вакцину получил только один волонтер.

Роспотребнадзор рассказал об испытаниях вакцины "Вектора" от коронавируса.