Все добровольцы находятся под наблюдением медиков.

Роспотребнадзор рассказал об испытаниях вакцины "Вектора" от коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Известно, что все добровольцы, на которых испытывали вакцину, чувствуют себя хорошо.

Осложнений после введения вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" не отмечено. цитата из пресс-релиза Роспотребнадзора

На данный момент вакцину от COVID-19, которую разрабатывал центр Вектор, получили три добровольца из пяти, четвёртый будет вакцинирован пятого августа. Все они получат повторную дозу вакцины через 21 день.

Все добровольцы находятся под наблюдением медиков. Сбор данных о выработке антителл начинается сразу после первой вакцинации.

Ранее мы писали, что вакцина против коронавируса не будет доступна для детей в 2020 году.