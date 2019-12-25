Вакцина против коронавируса не будет доступна для детей в 2020 году

Дети не входят в группу риска и переносят заболевание в лёгкой форме.

Вакцина против коронавируса будет недоступна для детей в 2020 году. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его словам приводит агентство "РИА Новости".

Причина, по словам Гинцбурга, в российском законодательстве. Оно запрещает испытывать вакцины на детях или давать им препарат, который не прошёл полный цикл испытаний на взрослых людях. Поэтому гражданам младше 18 лет вакцина от COVID-19 станет доступна только после окончания третей фазы испытаний.

Также специалисты отмечают, что вакцинировать детей от коронавируса пока что необязательно, так как они не входят в группу риска и переносят заболевание в лёгкой форме.

Известно, что перед вакцинацией от COVID-19 детей, препараты пройдут испытания на неполовозрелых животных.

Ранее стали известны сроки регистрации первой российской вакцины от коронавируса.