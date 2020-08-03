Регистрация первого препарата от COVID-19 ожидается в течение 10 дней.

Стали известны строки регистрации первой российской вакцины от коронавируса. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По его словам, регистрация первого препарата от COVID-19 ожидается в течение 10 дней.

Безусловно, все процедуры будут Минздравом соблюдены. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Он отметил, что первая и вторая фазы испытаний данной вакцины получили хорошие результаты. Дмитриев подчеркнул, что если в течение 10 дней препарат будет зарегистрирован, то это будет первая одобренная вакцина от коронавируса в мире — и тогда Россия опередит не только США, но и весь мир.

Ранее Мантуров рассказал о выпуске миллионов доз вакцин от коронавируса.

Видео: Минобороны России