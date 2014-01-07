Soha: ВСУ на учениях отработали ракетные удары по военным базам России в Крыму

Soha рассказал о военной операции Киева около российских границ.

Soha: Вооруженные силы Украины на учениях отработали ракетные удары по военным базам России в Крыму. Об этом сообщили журналисты из "Авиа.про" со ссылкой на иностранную публикацию. По данным СМИ, на вооружении Киева находятся ракеты, способные выпускать боеприпасы на расстояние прямого удара по российским объектам.

На этих учениях украинская армия не скрывала своего намерения атаковать Крымский полуостров, когда им представилась возможность, и они были готовы действовать. материал Soha

Специалисты отметили, что ракетные силы Киева концентрируются вблизи российских границ, около Крымского полуострова. Ранее Украина не раз отрабатывала на военных учений удары по базам РФ с использованием комплексов "Смерч". Напомним, что украинская артиллерия оснащена реактивными пусковыми установками БМ-30. Также армия имеет системы противовоздушной обороны малой дальности "Оса-АКМ". Они защищают территорию от беспилотников.

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