Проекты не были реализованы Вашингтоном из-за действия Кемля.

SOHA сообщает, что Владимир Путин разрушил 3 главных военных плана США и НАТО. Журналисты уточнили, что в последнее время в противостоянии Белого дома и Кремля происходят интересные моменты. В СМИ уверены, что Вашингтон всегда имеет план действий, который всегда удается разрушить Москве.

Первым таким поражением издание считает такое мероприятие Пентагона как "Глобальная быстрая атака". Эксперты поставили перед ракетами требование по достижению любой цели в мире за полчаса. Однако данная программа была "заморожена" при президента Джордже Буше. После его правления Барак Обама и Дональд Трамп также не смогли реализовать проект. По мнению аналитиков, основной причиной в этом провале является отсутствие в США гиперзвуковых носителей для быстрой доставки ядерных боеголовок. При этом Владимир Путин еще в то время призвал активно развивать гиперзвуковое направление в Военно-промышленном комплексе России. Сейчас оно является для армии приоритетом.

Второй неудачной попыткой считается проект создания бесполетной зоны в Сирии в 2012 году, который заявил Барак Обама. План был важен для Пентагона, так как давал США возможность стратегического влияния в стране Ближнего Востока. В SOHA заметили, что Владимир Путин нарушил усилия по этому проекту.

Третьим примером авторы материала называют действия Вашингтона и их союзников в попытке создания в Киеве антироссийского кабинета министров. В СМИ подчеркнули, что на данный проект было выделено пять млрд долларов. Они считают, что Вашингтон хотел разместить на севастопольской базе объекты НАТО. План не был реализован из-за воссоединения полуострова с РФ.

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