Крейсер ВМС США "Монтерей" зашел в акваторию Черного моря

Действия иностранного корабля отслеживаются Черноморским флотом.

Крейсер Военно-морских сил США "Монтерей" зашел в акваторию Черного моря. Об этом журналистам сообщили представители российского Национального центра управления обороной. Ранее специалисты говорили о мониторинге за действиями испанского фрегата "Мендес Нуньес", который зашел в акваторию региона 17 марта.

Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями крейсера "Монтерей" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 19 марта 2021 года. пресс-служба Минобороны России

Напомним, что боевые корабли стран НАТО периодически заходят в Черное море. В феврале текущего года силы Черноморского флота России отслеживали передвижение тральщиков ВМС Испании и Греции. Дипломаты из Москвы не раз говорили о том, что военное присутствие стран Североатлантического альянса не помогают укреплению региональной стабильности.

Фото: ru.wikipedia.org