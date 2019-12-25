В акватории региона находятся тральщики ВМС Греции и Испании.

В Черное море вошли два корабля НАТО. Об этом сообщили представители Национального центра управления обороной России. По данным специалистов, силы Черноморского флота мониторят нахождение тральщиков Североатлантического альянса. Установлено, что речь идет о судах, относящихся к Военно-морским силам Греции, а также Военно-морским силам Испании.

Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями тральщиков-искателей мин "Тахо" ВМС Испании и "Эуропи" ВМС Греции, зашедших в акваторию Черного моря 25 февраля 2021 года. пресс-служба Минобороны России

Напомним, что речь идет о постоянной противоминной группе альянса SNMCMG2. Военные проведут совместные учения с силами Украины. Такой информацией располагает издание "Европейская правда". Известно, что к испанскому и греческому судну присоединятся болгарский и румынский минно-тральные корабли, а также к турецкому флагману Sokullu Mehmet Pasa.

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