Черноморский флот следит за действиями фрегата Cristobal Colon ВМС Испании в Черном море

Черноморский флот следит за действиями фрегата Cristobal Colon ВМС Испании акватории региона. Об этом сообщили 12 марта представители Национального центра управления обороной России, входящего в Минобороны.
Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата Cristobal Colon ВМС Испании, зашедшего в 15 часов 12 марта 2021 года в акваторию Черного моря.
сообщение пресс-центра
Напомним, что боевые корабли Североатлантического альянса регулярно заходят в Черное море. В феврале текущего года ЧМ флот России наблюдал за действиями экипажей тральщиков Военно-морских сил Испании и Греции. Российские дипломаты неоднократно заявляли, что военное присутствие флота стран за пределами региона, не сказывается на укреплении стабильности и безопасности.
Фото: Piter.tv
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