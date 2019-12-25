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Черноморский флот следит за действиями фрегата Cristobal Colon ВМС Испании в Черном море
Сегодня, 14:32
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lesjasap

Черноморский флот следит за действиями фрегата Cristobal Colon ВМС Испании в Черном море

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Корабль ВМС Испании зашел в акваторию региона 12 марта.

Черноморский флот следит за действиями фрегата Cristobal Colon ВМС Испании акватории региона. Об этом сообщили 12 марта представители Национального центра управления обороной России, входящего в Минобороны. 

Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата Cristobal Colon ВМС Испании, зашедшего в 15 часов 12 марта 2021 года в акваторию Черного моря.

сообщение пресс-центра

Напомним, что боевые корабли Североатлантического альянса регулярно заходят в Черное море. В феврале текущего года ЧМ флот России наблюдал за действиями экипажей тральщиков Военно-морских сил Испании и Греции. Российские дипломаты неоднократно заявляли, что военное присутствие флота стран за пределами региона, не сказывается на укреплении стабильности и безопасности.

Фото: Piter.tv

Теги: cristobal colon, испания, черное море, черноморский флот
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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