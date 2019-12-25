Черноморский флот следит за действиями фрегата Cristobal Colon ВМС Испании в Черном море

Корабль ВМС Испании зашел в акваторию региона 12 марта.

Черноморский флот следит за действиями фрегата Cristobal Colon ВМС Испании акватории региона. Об этом сообщили 12 марта представители Национального центра управления обороной России, входящего в Минобороны.

Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата Cristobal Colon ВМС Испании, зашедшего в 15 часов 12 марта 2021 года в акваторию Черного моря. сообщение пресс-центра

Напомним, что боевые корабли Североатлантического альянса регулярно заходят в Черное море. В феврале текущего года ЧМ флот России наблюдал за действиями экипажей тральщиков Военно-морских сил Испании и Греции. Российские дипломаты неоднократно заявляли, что военное присутствие флота стран за пределами региона, не сказывается на укреплении стабильности и безопасности.

Фото: Piter.tv