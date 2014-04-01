Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Донбассе и Белоруссии

Главы государств заявили о безальтернативности минских соглашений.

Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на востоке Украины в ходе трехсторонних переговоров. Главы государств заявили о безальтернативности минских соглашений. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин заявил о важности диалога между киевскими властями и Донбассом, а также выполнении всех договоренностей о правах региона. Также глава государства выразил озабоченность в связи с обострением конфликта на юго-востоке Украины и отказом Киева прекратить огонь.

Также главы государств обсудили ситуацию в Белоруссии. Путиным было отмечено о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны.

Путин, Меркель и Макрон высказались за сохранение и реализацию совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Руководители России, Германии и Франции четко высказались в пользу сохранения и реализации СВПД по иранской ядерной программе и дальнейшей координации шагов на этом направлении. пресс-служба Кремля

Лидеры стран также заявили о стабилизации ситуации в Сирии. По их общему мнению, особенно остро стоит вопрос о предоставлении сирийцам гуманитарной помощи.

По словам пресс-службы Кремля, трехсторонние состоялись в деловой и откровенной атмосфере.

Ранее замминистра обороны России провел переговоры с главнокомандующим ВС Мьянмы.

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