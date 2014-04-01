Путин заявил о необходимости регулирования числа детей мигрантов в российских школах

Президент РФ напомнил о проблемах Европы с неконтролируемым потоком мигрантов.

Российский президент заявил о необходимости регулирования числа детей мигрантов в российских школах. Глава государства считает, что правительство не может допустить такую ситуацию, при которой родителям придется забирать своих детей из образовательных учреждений из-за того, что в них обучается большое количество мигрантов. такое мнение политик высказал на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Владимир Путин напомнил о практике в европейских странах, когда отдельные школы фактически становятся на 100 процентов укомплектованы исключительно детьми мигрантов. В России считают такую ситуацию проблемой.

Нам нужно иметь в виду эту практику и ни в коем случае не допустить в России развитие событий подобного рода. Сейчас нет готовых рецептов. Но совершенно очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде. Владимир Путин, президент России

Политик призвал Минпросвещения и региональные власти погружать учащихся в российскую систему ценностей. Владимир Путин отметил, что данная проблема на территории страны не стоит так остро, как в отдельных европейских государствах, которые пострадали из-за неконтролируемого наплыва мигрантов.

Минпросвещения готовит систему оценки образовательных потребностей детей мигрантов.