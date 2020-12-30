Путин: Россия не допустит провокаций на национальной и религиозной почве

Глава РФ выступил на заседании межнационального совета.

Российский президент Владимир Путин заявил, что не допустит провокаций на национальной и религиозной почве. Об этом глава государства заявил в рамках выступления на заседании Совета по межнациональным отношениям. Спикер добавил, что правительство не допустит на территорию РФ подобных зарубежных конфликтов.

В основе большинства горячих точек, которые полыхают сейчас на карте мира, экономические и политические причины, само собой. Но для разжигания конфликтов провоцируют, как правило, межнациональную и религиозную нетерпимость. Мы в России не должны этого допустить. Владимир Путин, президент России

Политик напомнил собравшимся коллегам, что в России считается недопустимо с агрессией, неуважением относиться к представителям какой бы то ни было национальности, а также демонстрировать этническую принадлежность в негативном ключе.

Эксперт прокомментировал будущее Послание президента Федеральному собранию.

Видео: kremlin.ru