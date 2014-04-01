Эксперт прокомментировал будущее Послание президента Федеральному собранию

Затягивать с Посланием не стоит, так как в этом году выбору в Госдуму.

По информации "РБК", Владимир Путин может выступить с Посланием Федеральному собранию 22 апреля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию, но и не опроверг. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что пандемия не позволила реализовать все инициативы, озвученные на Послании в прошлом году.

По словам экспертов, в Послании будет мощный социальный блок. Увидеть первые результаты граждане должны уже к сентябрю, когда пройдут выборы в Государственную Думу. В связи с этим затягивать с мероприятием нельзя.

В этом году слушать Послание будет один состав депутатов, а реализовывать — уже другой. Однако так было и в 2020 году, так как состав правительства обновился.

Фото: kremlin.ru